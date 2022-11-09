Меньян уверен, что попадет в заявку сборной Франции на ЧМ-2022. Вратарь «Милана» не играл с сентября из-за травмы

намерен поехать на чемпионат мира.

Вратарь уверен, что попадет в заявку сборной Франции, сообщает RMC Sport. 27-летний футболист общался с членами тренерского штаба Дидье Дешама, и их разговор был обнадеживающим для игрока.

Меньян не играл из-за травмы с 22 сентября. Голкипер получил повреждение голени в игре против сборной Австрии в Лиге наций (2:0).

Ранее сообщалось, что Майк выбыл из-за травмы до января и не сможет сыграть на .

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.