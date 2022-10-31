Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы мышц бедра. Хавбек «Юве» недавно восстановился от повреждения мениска
Поль Погба вновь травмировался и рискует пропустить ЧМ-2022.
Недавно хавбек вернулся к тренировкам с «Ювентусом», восстановившись от травмы мениска, полученной в июле.
Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, французский полузащитник получил новое повреждение. У Погба диагностирована травма мышц бедра, вызванная длительным периодом без игр. Поль пропустит не менее 10 дней.
Отмечается, что из-за этой травмы полузащитник может не попасть в состав сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.
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