Меньян пропустит ЧМ-2022. Вратарь «Милана» и сборной Франции выбыл до января из-за травмы
Майк Меньян не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что вратарь сборной Франции выбыл до января из-за травмы голени.
22 сентября голкипер получил повреждение в матче за сборную Франции против Австрии в Лиге наций. В миланском клубе Меньян вновь почувствовал болевые ощущения на тренировке.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
В нынешнем сезоне Серии А Меньян провел 7 матчей и пропустил 8 голов.
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