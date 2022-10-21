Меньян пропустит ЧМ-2022. Вратарь «Милана» и сборной Франции выбыл до января из-за травмы

не сыграет на из-за травмы.

Главный тренер Стефано Пиоли сообщил, что вратарь выбыл до января из-за травмы голени.

22 сентября голкипер получил повреждение в матче за сборную Франции против Австрии в Лиге наций. В миланском клубе Меньян вновь почувствовал болевые ощущения на тренировке.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

В нынешнем сезоне Серии А Меньян провел 7 матчей и пропустил 8 голов.