Меньян может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы. У вратаря «Милана» случился рецидив на тренировке

может больше не сыграть в этом году.

22 сентября вратарь получил повреждение голени в матче за сборную против Австрии в Лиге наций и не играл с тех пор. На сегодняшней индивидуальной тренировке игрок вновь почувствовал болевые ощущения. Клуб проведет обследования, чтобы определить степень серьезности травмы.

По информации La Gazzetta dello Sport, есть вероятность, что Меньян сможет вернуться на поле только в 2023 году. В этом случае француз пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года.

В нынешнем сезоне Серии А Меньян провел 7 матчей и пропустил 8 голов. Его статистика – здесь.