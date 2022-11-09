Генич о Чистякове: «С любым бразильцем Семак не поступил бы так. Очень обидно за российских игроков «Зенита»

считает, что ситуация с не случилась бы с бразильцем.

Защитник был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура Мир с (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре.

Позже появилась информация, что игрок не будет переведен в «Зенит-2» и поедет на матч 17-то тура с «Торпедо» с основой. При этом гендиректор клуба Александр Медведев уклонился от прямого ответа на вопрос о ситуации.

«Я подпишусь под каждым словом Семака в этом матче, который сказал про безобразный первый тайм, что не вошли в игру, посетовал на большое количество брака. Конечно, самоуспокоенность у «Зенита» есть.

Плюс у «Зенита» нет возбуждения на соперника, который не идет рядом с ним и не дышит ему в спину. Я не сомневаюсь: будь на месте «Ахмата» какой-нибудь «Краснодар» или даже «Локомотив», пусть и находящийся сейчас в плохом состоянии, или «Спартак», или ЦСКА, «Зенит» вышел бы с совсем другим настроем.

Но когда у тебя такой гандикап перед соперниками, и ты год не проигрываешь дома, ты выходишь на матч, поглядывая на соперника немного свысока. Тем более, за таким как «Ахмат», при всем к нему уважении. Но когда ты пропускаешь два быстрых гола после индивидуальных ошибок, ментально собраться очень тяжело.

В любом случае, мне очень обидно за российских игроков в составе «Зенита». Очень важно и круто держать раздевалку, мотивировать бразильцев, чтобы они не бросали играть, несмотря на свое превосходство над остальными. Но вешать всех собак на Чистякова не совсем правильно. И менять его в первом тайме – тоже не совсем корректный подход по отношению к игроку.

Я думаю, что с любым бразильцем Сергей Богданович так бы не поступил. И ни с каким бы легионером он не поступил так, как с Мостовым, когда сделал обратную замену. Поэтому российские игроки, подписывая контракт с , должны принимать правила игры – к ним будет особый подход», – сказал комментатор в передаче Геннадия Орлова «Футбольная столица».