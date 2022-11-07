Агент Чистякова о Семаке: «Дима говорил с ним, и поддержка от тренера есть, я так понимаю. Думаю, он на стороне здравого смысла»

Агент Дмитрия Чистякова Талаев высказался о .

– Я с ним не говорил. С ним говорил сам Дима. Как я понимаю, поддержка со стороны тренера все-таки есть.

Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали.

– То есть, Семак на стороне Чистякова?

– Думаю, что Семак на стороне здравого смысла. Отстранять игрока за одну ошибку в матче – это совсем неправильно.

Думаю, что Дима ему нужен. Насколько я понимаю, Ловрен должен уехать на чемпионат мира, и с травмой Родригао ситуация тоже непонятная, – сказал Андрей Талаев.

Дмитрий Чистяков допустил грубую ошибку в матче 16-го тура с «Ахматом» (1:2), за что подвергся критике со стороны тренера и руководства клуба. Позже защитник был выведен из основного состава «Зенита».

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

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