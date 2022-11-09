Горетцка о словах посла ЧМ-2022, назвавшего гомосексуальность «дефектом разума»: «Угнетает. Это словно из другого тысячелетия – не то, за что мы выступаем»

осудил слова посла , назвавшего гомосексуальность «дефектом разума».

«Это очень угнетает. Этот человек словно из другого тысячелетия. Это не то, за что мы выступаем, и не то, чему подаем пример.

Такое заявление абсолютно неприемлемо», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

Сегодня стало известно, что бывший игрок сборной Катара и «Аль-Садда» Халид Салман, выступающий в роли амбассадора ЧМ-2022, в интервью немецкому каналу ZDF назвал гомосексуальность «харамом» (греховное деяние, запрещенное в исламе – Sports.ru) и «дефектом разума».