Джамал Мусиала: «Мне трудно быть довольным собой после игры. Я хочу стать одним из лучших игроков в мире»
Джамал Мусиала оценил свою игру в текущем сезоне.
«Мне трудно быть довольным собой после игры. Я хочу стать одним из лучших игроков в мире», – заявил Джамал в интервью Kicker.
Также полузащитник «Баварии» рассказал, что хотел бы побороться за звание лучшего бомбардира Германии: «Это хорошая цель. Я не боюсь таких вызовов».
«У нас есть все необходимое, чтобы всерьез претендовать на титул. Мы едем на турнир с мыслью о том, что можем выиграть трофей. Нужно верить в то, что ты можешь победить», – добавил немецкий полузащитник о целях сборной Германии на ЧМ-2022.
Подробную статистику Джамала Мусиалы можно посмотреть здесь.
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