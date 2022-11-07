Джамал Мусиала: «Мне трудно быть довольным собой после игры. Я хочу стать одним из лучших игроков в мире»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала оценил свою игру в текущем сезоне.

«Мне трудно быть довольным собой после игры. Я хочу стать одним из лучших игроков в мире», – заявил Джамал в интервью Kicker.

Также полузащитник «Баварии» рассказал, что хотел бы побороться за звание лучшего бомбардира Германии: «Это хорошая цель. Я не боюсь таких вызовов».

«У нас есть все необходимое, чтобы всерьез претендовать на титул. Мы едем на турнир с мыслью о том, что можем выиграть трофей. Нужно верить в то, что ты можешь победить», – добавил немецкий полузащитник о целях сборной Германии на ЧМ-2022.

Подробную статистику Джамала Мусиалы можно посмотреть здесь.

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