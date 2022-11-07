Нойер о ЧМ в Катаре: «Не думаю, что нас там будут затыкать. Главное, что нам не нужно бояться»

ответил на вопрос о проведении чемпионата мира в Катаре.

«Каждый должен высказывать свое мнение без страха. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, он является самым важным событием для футболиста. Когда мы будем в Катаре, все должно быть в первую очередь связано со спортом, чемпионатом мира.

Не думаю, что нас будут затыкать, пока мы будем находиться в Катаре. Самое главное – что нам, футболисты со своим мнением, не нужно прятаться или бояться в интервью», – сказал вратарь «Баварии» и сборной Германии Sports Illustrated.

пройдет с 20 ноября по 18 декабря.