Нойер допустил, что закончит карьеру в сборной Германии после ЧМ-2022

допустил, что завершит карьеру в сборной Германии после чемпионата мира.

«Никогда не знаешь наверняка, но я допускаю, что это будет мой последний чемпионат мира.

Но он не обязательно станет таковым», – сказал вратарь «Баварии».

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Нойер – участник трех чемпионатов мира. В 2014 году он стал победителем турнира – в финале с Аргентиной (1:0) он отстоял на ноль.