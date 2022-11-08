Нойер допустил, что закончит карьеру в сборной Германии после ЧМ-2022
Мануэль Нойер допустил, что завершит карьеру в сборной Германии после чемпионата мира.
«Никогда не знаешь наверняка, но я допускаю, что это будет мой последний чемпионат мира.
Но он не обязательно станет таковым», – сказал вратарь «Баварии».
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
Нойер – участник трех чемпионатов мира. В 2014 году он стал победителем турнира – в финале с Аргентиной (1:0) он отстоял на ноль.
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