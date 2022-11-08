Гендиректор «Динамо» о Захаряне: «Коммуникация с «Челси» была прервана со стороны английского клуба»

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В «Динамо» высказались о перспективах перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Напомним, Арсен не смог перейти в лондонский клуб летом из-за проблем с оплатой трансфера из-за санкций.

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