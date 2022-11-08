Гендиректор «Динамо» о Захаряне: «Коммуникация с «Челси» была прервана со стороны английского клуба»
В «Динамо» высказались о перспективах перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».
«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Напомним, Арсен не смог перейти в лондонский клуб летом из-за проблем с оплатой трансфера из-за санкций.
«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»
Комментарии