Гендиректор «Динамо» о Захаряне: «Коммуникация с «Челси» была прервана со стороны английского клуба»

В высказались о перспективах перехода полузащитника в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Напомним, Арсен не смог перейти в лондонский клуб летом из-за проблем с оплатой трансфера из-за санкций.

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