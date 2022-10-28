Возможным трансфером Захаряна в «Челси» занимается Арустамян. Шансы на переход зимой остаются

Возможным трансфером в «Челси» занимается .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Именно Нобель при полной поддержке агентов игрока – Павла Андреева и Геннадия Голубина – является главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси».

Летом Нобель сумел заинтересовать Рафаэлу Пименту сделкой по Арсену и убедил ее участвовать в трансфере, шансы на зимний трансфер остаются», – рассказал источник.

Напомним, минувшим летом «Челси» и достигли договоренности о трансфере Захаряна, но сделка сорвался из-за трудностей с переводом денег.

В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 3 гола и отдал сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за московский клуб во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Захарян о предложении «Челси»: «Я сразу сказал, что хочу и поеду. Хотя бы попробую себя»