«У меня было 2 итальянских клуба, заинтересованных в Захаряне. Один из них – топ». Корнеев об Арсене

Игорь Корнеев оценил шансы Арсена Захаряна перейти из «Динамо» в «Челси» в будущем.

– Захарян и – верите?

– Уже не верю, что этот трансфер осуществим. не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».

– Вот как? А в каком качестве?

– Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.

– Так как было с «Челси»?

– По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них – топ, которые были заинтересованы в Захаряне.

– Но?

– Они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с , я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам.

– Напомните?

– Как провести платеж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится.

– А сам Арсен морально и физически готов к топ-клубу Европы?

– По тому, что я вижу в последние месяцы – однозначно нет. Хотя его последняя игра вселила надежду, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».