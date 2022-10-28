Захарян о предложении «Челси»: «Я сразу сказал, что хочу и поеду. Хотя бы попробую себя»

Арсен Захарян рассказал, как отреагировал на информацию об интересе «Челси».

– Как ты узнал об интересе ?

– Узнал от своих агентов. И в сказали, что пришло письмо с запросом.

Меня вызвали, спросили, хочу я или нет, как смотрю на это. Я свою позицию высказал: «Да».

Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду, – сказал полузащитник «Динамо».