Арсен Захарян: «Я хочу поехать в «Челси», в «Зенит» я не хочу сейчас ехать»
Арсен Захарян заявил, что не рассматривает варианты перехода в другие клубы, за исключением «Челси».
– Тобой интересовался еще один клуб, из Испании. Ты бы туда поехал?
– Сейчас у меня есть «Челси», я хочу в «Челси».
– Есть шансы, что ты можешь перейти в январе?
– Надеюсь, что зимой переговоры продолжатся. Агенты сейчас общаются.
– Твоя позиция была, что ты не хочешь уходить из «Динамо» обходным путем, чтобы клуб получил деньги...
– Я уже столько лет в «Динамо», здесь мне все дали. Конечно, хотелось, чтобы они за меня получили деньги. Отплатить им хоть чем-то.
– Если «Зенит» сделает тебе предложение, ты можешь себя представить в России где-нибудь, кроме «Динамо»?
– Я хочу поехать в «Челси», в «Зенит» я не хочу сейчас ехать, – сказал полузащитник «Динамо».
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