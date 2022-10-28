Арсен Захарян: «Я хочу поехать в «Челси», в «Зенит» я не хочу сейчас ехать»

заявил, что не рассматривает варианты перехода в другие клубы, за исключением «Челси».

– интересовался еще один клуб, из . Ты бы туда поехал?

– Сейчас у меня есть , я хочу в «Челси».

– Есть шансы, что ты можешь перейти в январе?

– Надеюсь, что зимой переговоры продолжатся. Агенты сейчас общаются.

– Твоя позиция была, что ты не хочешь уходить из «Динамо» обходным путем, чтобы клуб получил деньги...

– Я уже столько лет в «Динамо», здесь мне все дали. Конечно, хотелось, чтобы они за меня получили деньги. Отплатить им хоть чем-то.

– Если «Зенит» сделает тебе предложение, ты можешь себя представить в России где-нибудь, кроме ?

– Я хочу поехать в «Челси», в я не хочу сейчас ехать, – сказал полузащитник «Динамо».