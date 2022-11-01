«Челси» по-прежнему хочет купить Захаряна, так как считает его одним из главных талантов

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«Челси» по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб все еще хочет подписать 19-летнего хавбека.

Захарян – один из тех, кого «Челси» хотел подписать летом. «Синие» по-прежнему оценивают россиянина как одного из самых талантливых игроков для настоящего и будущего команды.

В этом сезоне Захарян забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его статистика доступна по ссылке.

Захарян о предложении «Челси»: «Я сразу сказал, что хочу и поеду. Хотя бы попробую себя»

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