«Челси» по-прежнему хочет купить Захаряна, так как считает его одним из главных талантов

«Челси» по-прежнему заинтересован в полузащитнике .

Как сообщает журналист , лондонский клуб все еще хочет подписать 19-летнего хавбека.

Захарян – один из тех, кого «Челси» хотел подписать летом. «Синие» по-прежнему оценивают россиянина как одного из самых талантливых игроков для настоящего и будущего команды.

В этом сезоне Захарян забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его статистика доступна по ссылке.

Захарян о предложении «Челси»: «Я сразу сказал, что хочу и поеду. Хотя бы попробую себя»