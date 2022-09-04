Агент Лунева о его будущем: «С 1 января можем общаться с другими клубами, но первый детальный разговор – с «Байером»

Агент Андрея Лунева оценил вероятность продления контракта между вратарем и .

— Контракт Андрея действует до лета следующего года. Были разговоры с «Байером» о продлении?

— На данный момент предметного разговора не было. Градецки на днях переподписал контракт до 2026 года, поэтому надо думать о целесообразности продления контракта, если такое предложение поступит.

В период травмы на эту тему говорить нет смысла. Еще есть время, чтобы понять, как все будет происходить дальше. Принимать какие-либо решения нужно будет после Нового года. Сейчас к чемпионату добавятся матчи Лиги чемпионов, посмотрим.

Важный нюанс — «Байер» до конца трансферного окна не взял еще одного вратаря с учетом того, что Андрей травмирован. Они могли бы подстраховать позицию, но не стали этого делать — на Андрея полноценно рассчитывают.

С 1 января мы можем общаться с другими клубами, но, естественно, первый детальный разговор должен состояться с «Байером». Дальше уже поймем, рассчитывают ли там на Андрея, какая в целом будет к тому моменту ситуация, – сказал Антон Смирнов.