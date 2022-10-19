Агент Лунева: «Желание уйти из «Байера» скорее есть. Сидеть еще полгода на замене – слишком большая роскошь для Андрея»

Агент Андрея Лунева высказался о недостатке игровой практики у вратаря.

– Разговора Лунева с не было, индивидуальные беседы ни с кем пока не ведутся. И мы пока никакие разговоры не инициируем. Сейчас не время. У команды очень напряженный календарь, до 12 ноября проведут восемь матчей.

Да, в последних двух играх Градецки пропустил восемь мячей, но ни в одном из них его вины нет. Он еще и выручил в нескольких моментах. Так что тут нельзя говорить, что Андрею несправедливо не дали шанс.

– Что Алонсо изменил в тренировочном процессе?

– Об этом пока рано говорить. После его прихода команда проводила матчи через два дня на третий и занятия носили восстановительный и предыгровой характер. Только сейчас будет полноценный недельный тренировочный цикл.

– Каковы шансы, что зимой Лунев уйдет?

– Все зависит от позиции клуба и того, какие будут варианты. Мы с уважением относимся к «Байеру». Но желание уйти на сегодня скорее есть, чем его нет. Сидеть еще полгода на замене – слишком большая роскошь для Андрея. В ближайшее время поговорим с «Байером» и определимся с планами.

– Есть ли у Андрея конкретные предложения?

– Есть разговоры, люди выходят на связь. Но о чем-то конкретном можно будет говорить только после разговора с «Байером», – сказал Антон Смирнов.

В текущем сезоне Лунев провел всего один матч за – против «Аугсбурга» во 2-м туре Бундеслиги (1:2).