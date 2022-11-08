Лунев о Германии: «Цены на газ и отопление выросли прилично. Нужно 150-200 тысяч рублей в месяц, чтобы нормально жить»

Вратарь рассказал о росте цен в Германии.

– У нас в новостях показывают, что у вас серьезно подорожала коммуналка. Правда?

– У тех, у кого дома, цены на газ и отопление выросли прилично. Хотя я живу в квартире и мне хозяйка сказала: «Давай-ка, Андрюш, чуть прайс поднимем».

– А у вас коммуналка включена в арендную плату?

– Если честно, я так и не понял. Изначально она говорила, что мы сами должны коммуналку оплачивать. Потом вроде договорились, что она будет входить в оплату за квартиру. В итоге я пока ни разу не платил. Возможно, потом мне придет все сразу. Решим в процессе!

– Какой суммы в месяц тебе достаточно для того, чтобы жить без излишеств?

– Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то тысяч 150-200 рублей – это нормально. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить, – сказал бывший голкипер «Зенита».

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