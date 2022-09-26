17-летняя девушка заявила, что у нее не было секса с Грилишем. Она обвиняет Менди в изнасиловании

Обвиняющая Бенжамена Менди в изнасиловании девушка заявила, что у нее не было секса с .

Ранее стало известно, что 27-летний полузащитник присутствовал на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании.

Вторым обвиняемым по этому делу проходит знакомый защитника «Сити» Луи Саа Маттури.

17-летняя потерпевшая, обвиняющая Менди и Маттури, сообщила полиции, что у нее не было интимной связи с Грилишем.

Англичанин прибыл на вечеринку в компании нескольких друзей. По словам девушки, ни футболист, ни его друзья не доставляли ей дискомфорта, вели себя «вполне прилично и спокойно».

Грилиш сделал комплимент пострадавшей, когда он купалась в бассейне: «У тебя красивые глаза».

По словам девушки, она видела, что Джек заснул, потому что «очень быстро напился».

На прошлой неделе появилась информация, что у Грилиша в тот день был секс с другой девушкой, которая также обвиняет в изнасиловании Менди и Маттури. Обвинения против англичанина выдвинуты не были.