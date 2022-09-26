17-летняя девушка заявила, что у нее не было секса с Грилишем. Она обвиняет Менди в изнасиловании

Обвиняющая Бенжамена Менди в изнасиловании девушка заявила, что у нее не было секса с Джеком Грилишем.
Ранее стало известно, что 27-летний полузащитник «Манчестер Сити» присутствовал на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании.
Вторым обвиняемым по этому делу проходит знакомый защитника «Сити» Луи Саа Маттури.
17-летняя потерпевшая, обвиняющая Менди и Маттури, сообщила полиции, что у нее не было интимной связи с Грилишем.
Англичанин прибыл на вечеринку в компании нескольких друзей. По словам девушки, ни футболист, ни его друзья не доставляли ей дискомфорта, вели себя «вполне прилично и спокойно».
Грилиш сделал комплимент пострадавшей, когда он купалась в бассейне: «У тебя красивые глаза».
По словам девушки, она видела, что Джек заснул, потому что «очень быстро напился».
На прошлой неделе появилась информация, что у Грилиша в тот день был секс с другой девушкой, которая также обвиняет в изнасиловании Менди и Маттури. Обвинения против англичанина выдвинуты не были.