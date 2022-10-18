17-летняя девушка, обвиняющая Менди в изнасилованиях, после вечеринки просила номер Грилиша и писала, что он «сексуальный»

Обвиняющая Бенжамена Менди в изнасиловании девушка хотела узнать номер .

Напомним, 17-летняя девушка обвиняет защитника «Манчестер Сити» и его знакомого Луи Саа Маттури в нескольких эпизодах изнасилования. И Менди, и Маттури отрицают свою вину.

Ранее стало известно, что на вечеринке, где, как предполагается, были совершены насильственные действия, присутствовал полузащитник Джек Грилиш. Девушка заявляла, что с ним у нее не было секса.

Адвокат Маттури сообщила, что девушка пыталась выяснить номер телефона Грилиша и зачитала одно из сообщений в ее телефоне. Оно звучало так: «Джек Грилиш такой сексуальный, он постоянно смотрел на меня и говорил, что я прекрасна. Я не переспала с ним, потому что это было нелегко, но меня пригласили на вечеринку с ними на следующей неделе».

Это сообщение было отправлено спустя несколько часов после предполагаемого времени преступления.

Адвокат спросила у девушки: «Разве это сообщение не демонстрирует ваше состояние после той вечеринки? Вы провели отличный вечер, не так ли?»

«Нет, это неправда», – ответила девушка.

Девушка сказала, что она просила Маттури дать ей номер Грилиша, потому что хотела связаться с девушкой, которую она видела вместе с футболистом на вечеринке.

Несмотря на это, адвокат считает, что девушка обвинила Менди и Маттури в изнасилованиях, так как забеспокоилась о том, что будет, если ее парень узнает, что у нее был секс с двумя мужчинами за одну ночь. Поэтому, как полагает адвокат, девушка заявила, что Менди и Маттури изнасиловали ее.