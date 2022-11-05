Тренер «Спортинга» о встрече с «МЮ» в ЛЕ: «Лучше бы Роналду оставался на скамейке. Так он не сможет забить»
Главный тренер «Спортинга» высказался о возможной игре против Криштиану Роналду.
Лиссабонцы и «Манчестер Юнайтед» могут встретиться в Лиге Европы в матчах на выбывание.
«Мы не хотим играть с «МЮ». Но если придется, то лучше бы Роналду оставался на скамейке. Так он не сможет забить», – сказал Рубен Аморим.
Аморим о Роналду: «Топ-игрок, все в «Спортинге» мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить»
Комментарии