Тренер «Спортинга» о встрече с «МЮ» в ЛЕ: «Лучше бы Роналду оставался на скамейке. Так он не сможет забить»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Рубен Аморим Футбол

Главный тренер «Спортинга» высказался о возможной игре против Криштиану Роналду.

Лиссабонцы и «Манчестер Юнайтед» могут встретиться в Лиге Европы в матчах на выбывание.

«Мы не хотим играть с «МЮ». Но если придется, то лучше бы Роналду оставался на скамейке. Так он не сможет забить», – сказал Рубен Аморим.

Аморим о Роналду: «Топ-игрок, все в «Спортинге» мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить»

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