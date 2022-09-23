был на вечеринке, по итогам которой обвинили в изнасиловании.

Грилиш и его партнер по «Манчестер Сити» отдыхали в ночном клубе China White, после чего вернулись в чеширский особняк Менди в Престбери, где устроили вечеринку.

На вечеринке были девушки. Одна из них, 23-летняя девушка, рассказала, что была изнасилована другом Менди, 41-летним Луисом Саха Маттури, в машине, когда они ехали за выпивкой, потому что Грилиш «требовал водки».

Суду также стало известно, что когда она вернулась в дом, то занялась сексом с Грилишем, после чего футболиста видели в отключке на вечеринке. Не уточняется, был ли секс с Джеком на добровольной основе, но в его адрес нет обвинений.

На той вечеринке также была 17-летняя девушка, которая сказала, что Менди ее дважды изнасиловал.

Стоит отметить, что вечеринка прошла 23 августа прошлого года – всего через 18 дней после того, как Грилиш подписал контракт с .