Томас Мюллер: «Бавария» и «ПСЖ» хотят взять ЛЧ – жаль, что кто-то вылетит. Уверен, пройдем дальше»

высказался о том, что «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы знаем, каков «ПСЖ» в последние годы. Мы играли против них два или три раза. Мы знаем, что нас ждет. Это не самый обычный соперник для стадии 1/8 финала. Мы видели их матчи в Лиге 1, смотрели на их атакующее трио. Для футбольных фанатов такой матч – изюминка.

Жаль, что одна из двух команд вылетит из Лиги чемпионов. И «ПСЖ», и «Бавария» нацелены на победу в этом турнире.

Фанаты могут с нетерпением ждать двух отличных матчей. Уверен, мы сможем выйти в следующий раунд», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью клубному телевидению.

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