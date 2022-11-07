Кан об 1/8 ЛЧ: «ПСЖ» и «Бавария» – команды с вершины европейского футбола. Кажется, это судьба»

высказался о предстоящей встрече «Баварии» и «ПСЖ» в 1/8 финала .

«Кажется, это судьба (смеется). Нас ждет отличный матч, в котором встретятся игроки из числа лучших в мире. До матчей еще долго, пока сложно сказать, как он сложится.

«ПСЖ» – очень сбалансированная команда. Там выступают игроки мирового уровня с большим опытом, но про «Баварию» так тоже можно сказать. И «ПСЖ», и «Бавария» – команды с вершины европейского футбола», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Canal+.

«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Мюнхенцы победили парижан в финале в 2020-м