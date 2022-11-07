У «ПСЖ» 6 побед над «Баварией» в ЛЧ. Больше только у «Реала» – 12

Только у «Реала» больше побед над «Баварией» в , чем у «ПСЖ» .

Парижане выиграли у мюнхенцев шесть матчей в Лиге чемпионов. Чаще у «Баварии» выигрывал только мадридский (12).

Всего в турнире команды встречались 11 раз, выиграл 6 матчей, «Бавария» – 5. Разница голов – 15:15.

Отметим, что одну из побед над «ПСЖ» мюнхенцы одержали в финале Лиги чемпионов-2019/20.

По итогам сегодняшней жеребьевки стало известно, что и «ПСЖ» сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.