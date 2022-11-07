У «ПСЖ» 6 побед над «Баварией» в ЛЧ. Больше только у «Реала» – 12
Только у «Реала» больше побед над «Баварией» в Лиге чемпионов, чем у «ПСЖ» .
Парижане выиграли у мюнхенцев шесть матчей в Лиге чемпионов. Чаще у «Баварии» выигрывал только мадридский «Реал» (12).
Всего в турнире команды встречались 11 раз, «ПСЖ» выиграл 6 матчей, «Бавария» – 5. Разница голов – 15:15.
Отметим, что одну из побед над «ПСЖ» мюнхенцы одержали в финале Лиги чемпионов-2019/20.
По итогам сегодняшней жеребьевки стало известно, что «Бавария» и «ПСЖ» сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
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