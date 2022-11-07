Юлиан Нагельсманн: «ПСЖ» тоже не в восторге, что сыграет с «Баварией». Нас не наградили за идеальный групповой этап»
Юлиан Нагельсманн оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» сыграет против «ПСЖ» на этом этапе турнира.
«Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.
«ПСЖ» тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира», – заявил главный тренер мюнхенского клуба.
На групповом этапе «Бавария» выиграла шесть из шести матчей, набрав 18 очков.
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