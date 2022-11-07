Кампуш о «Баварии» в 1/8 ЛЧ: «Шанс отомстить за проигранный финал. «ПСЖ» уверен в себе»

высказался о том, что «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в 1/8 финала .

«Это очень мотивирует. Я знаю, что все отдадут максимум. Мы получили возможность и дома, и в гостях показать, в какой качественный футбол играем в этом году. Так мы должны настраиваться на эти матчи – с позитивом. Мы уверены в себе. Сейчас отличный момент, чтобы сыграть с «Баварией». Команда действительно хороша, мы очень уверенно чувствуем себя в этом сезоне. В таких матчах не бывает фаворита.

Во время чемпионата мира мы не сможем контролировать наших игроков. Неизвестно, что случится после этого турнира.

Для меня лично предстоящая встреча с «Баварией» – это большая мотивация. Это возможность отомстить за проигранный финал. Да, я знаю, что через год мы исправились [в четвертьфинале].

Я считаю, что игры с «Баварией» – возможность показать, какой у нас отличный тренер, какие прекрасные игроки, и продемонстрировать, в какой красивый футбол мы сейчас играем», – сказал советник парижан по футбольным вопросам.

«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Мюнхенцы победили парижан в финале в 2020-м