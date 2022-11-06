Агент Чистякова о выводе из состава «Зенита»: «Да, Дима ошибся, неудачно сыграл. Зачем выносить все в прессу? Как гендиректор может так отзываться о своих игроках?»

Агент Дмитрия Чистякова отреагировал на исключение игрока из основного состава «Зенита».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее сообщил о выводе защитника из состава, добавив, что с ним состоялся «архисерьезный мужской разговор».

«Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально!

Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу.

Я разговаривал с Димой после вчерашнего – он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет. Если не хочет видеть Чистякова у себя в команде – пусть скажут нам об этом, тогда мы начнем заниматься поиском нового клуба», – сказал Андрей Талаев.

«Лучше ему играть за «Ахмат». Гендир «Зенита» и Семак сурово прошлись по Чистякову