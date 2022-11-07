Агент Чистякова о гендиректоре «Зенита»: «Разум должен возобладать. Орлов сказал, не подумав, и все это разнесли»

Агент Дмитрия Чистякова Талаев рассказал о разговоре с Александром Медведевым.

– Боюсь бросаться словами. Но, думаю, что все должно быть хорошо. Разум должен возобладать.

– Есть надежда на позитив?

– Всегда есть. Похоже, один человек просто сказал, не подумав, и все это разнесли. А теперь этот человек отмалчивается.

– Вы имеете в виду комментатора ?

– Да. Почему он не комментирует нигде свои высказывания?

– То есть , когда наговорил про Чистякова после матча, опирался именно на слова Орлова?

– На сто процентов уверен, что да. И «Ахмат», и мы с Димой уже не раз сказали, что никаких переговоров с грозненским, да и вообще ни с каким клубом не было.

У нас не было ни одной мысли куда-то уходить из . У Димы долгосрочный контракт, и было бы странно в этой ситуации с кем-то вести переговоры. Это даже с юридической точки зрения опасно, не говоря про другие аспекты, – сказал Андрей Талаев.

Ранее Дмитрий Чистяков был выведен из основного состава «Зенита» после грубой ошибки в матче с «Ахматом». Руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

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