«Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с основой («СЭ»)

«Зенит» не отстранял от тренировок с основной командой.

После матча с «Ахматом» в 16-м туре Мир (1:2) защитник провел восстановительную тренировку на базе клуба вместе с партнерами, сообщает . Завтра игрок продолжит занятия с основой «Зенита».

Напомним, ранее генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев заявил, что Чистяков отстранен от основного состава. Также появилась информация о том, что руководство «Зенита» считает, что футболист умышленно плохо сыграл с «Ахматом».

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава