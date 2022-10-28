Педриньо: «После ухода Цорна и Циннбауэра я перестал играть в старте «Локо». Я прилетел не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!»
Педриньо беспокоится из-за того, что он выпал из стартового состава «Локомотива».
– В «Локомотив» тебя приглашал Томас Цорн. Теперь его нет, и ты попал в запас. Совпадение?
– Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!
Ты прав – именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра. Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе.
Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте – в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных, – сказал хавбек «Локомотива».
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