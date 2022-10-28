Педриньо о переходе в «Локо»: «Одна из причин – финансовая. Хотел повысить уровень жизни, стать раскрепощеннее в денежном плане»

Педриньо рассказал, почему решил перейти в «Локомотив».

22-летний бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино», заключив четырехлетний контракт.

«Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. Сыграв в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов.

Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая. Как и любому человеку, мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане», – сказал хавбек .