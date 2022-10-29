Педриньо о 14-м месте «Локо»: «Нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию»

Педриньо высказался о результатах «Локомотива» в текущем сезоне.

После 14 туров москвичи занимают в таблице Мир 14-е место.

— В последних трех матчах «Локомотив» одержал две победы. Можно ли сказать, что команда выходит из кризиса?

— Мы хорошо работали и заслужили эти шесть очков. Поражения давили на нас – никак не могли раскрепоститься. Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.

— Хоть раз в карьере боролся за выживание?

— У меня был период, когда я играл за команду из низа таблицы. Но несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию, – сказал форвард .