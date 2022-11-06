Агент Чистякова о словах Медведева: «Гендиректор такого клуба, да вообще любого, не может позволять такое в адрес своего игрока»

Агент Дмитрия Чистякова отреагировал на слова гендиректора «Зенита» о защитнике.

После вчерашнего поражения от «Ахмата» (1:2) , отвечая на вопрос о неудачной игре Чистякова, сказал: «Лучше за «Ахмат» играть с таким отношением, может. Будет серьезный разговор, публично высказывать недовольство неприемлемо».

– Видимо, Александру Ивановичу неправильно донесли информацию, или после поражения на эмоциях он сказал что-то лишнее, о чем, надеюсь, сейчас уже сожалеет.

– Был ли уже «серьезный разговор» у Медведева с Чистяковым?

– Нет, пока не было разговора. Мы его ждем с нетерпением.

– Медведев говорил, что нельзя исключать переход в «Ахмат». Есть ли что-то такое?

– Это его домыслы какие-то. Вернее, даже не его. Так понимаю, что он прочитал комментарии господина Орлова и после этого, наверное, подумал, что эта информация соответствует действительности. Но мне кажется, что генеральный директор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять себе такие высказывания в адрес своего футболиста.

– Есть ли после таких высказываний у Дмитрия желание играть за «Зенит»?

– Играть за «Зенит» – мечта детства Дмитрия. Ради перехода он пошел на многие уступки. До вчерашнего дня даже разговоров не было о том, чтобы куда-то уйти или, что он хочет куда-то уйти. Дмитрий хочет работать и доказывать.

Если генеральный директор клуба считает, что ему лучше уйти, пускай тогда скажет об этом. Но еще раз повторю, Дима хочет играть в «Зените», – сказал агент Андрей Талаев.

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