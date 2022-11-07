У Чистякова нет предложения от «Ахмата». «Зенит» не вел переговоры о трансфере («РБ Спорт»)

«Ахмат» не интересовался и не вел переговоров с «Зенитом».

Ранее Геннадий Орлов заявлял, что Чистяков может перейти в .

Однако, по информации «РБ-Спорт», у 28-летнего защитника нет предложения от клуба из Грозного.

Информация о возможном переходе игрока появилась после его ошибки в матче 16-го тура с «Ахматом». «Зенит» уступил команде из Грозного со счетом 1:2, а Чистяков был заменен уже в первом тайме.

Ранее стало известно, что Дмитрий Чистяков выведен из основного состава «Зенита».

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