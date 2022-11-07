Кристоф Гальтье: «Это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ»
Кристоф Гальтье считает, что Неймар еще не играл за «ПСЖ» лучше, чем сейчас.
Во вчерашнем матче 14-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (2:1) бразильский нападающий забил и отдал голевой пас с углового.
«Неймар работает на команду. Кажется, это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ», – сказал тренер парижан.
В этом сезоне Неймар забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно изучить здесь.
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