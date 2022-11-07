Кристоф Гальтье: «Это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ»

считает, что Неймар еще не играл за «ПСЖ» лучше, чем сейчас.

Во вчерашнем матче 14-го тура Лиги 1 против (2:1) бразильский нападающий забил и отдал голевой пас с углового.

«Неймар работает на команду. Кажется, это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в , – сказал тренер парижан.

В этом сезоне забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно изучить здесь.