Шченсны считает, что Гарсия может стать лучшим вратарем мира: «Вижу у него невероятный потенциал. Даже если я совсем чуть-чуть помогу ему стать лучше, мне будет очень приятно»

Войчех Шченсны считает, что Жоан Гарсия способен стать лучшим вратарем мира.

«Я видел его в прошлом году в «Эспаньоле», и он произвел на меня огромное впечатление, и после трех дней совместных тренировок в «Барселоне» я решил, что могу внести свой небольшой вклад в развитие игрока, который, возможно, станет лучшим вратарем мира! Я не говорю, что он сейчас является таковым, но я вижу у него невероятный потенциал.

И если я могу чем-то помочь ему – не только на благо команды, но и для того, чтобы почувствовать, что я повлиял на развитие этого исключительного таланта – даже если я совсем чуть-чуть помогу ему стать лучше, это уже будет очень приятно для меня», – сказал вратарь «Барселоны».