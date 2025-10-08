Гендиректор Серии А о том, что Рабьо назвал «безумием» матч в Австралии: «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол»

Гендиректор Серии А раскритиковал Адриена Рабьо за слова о матче в Австралии.

Ранее стало известно, что УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру «Милана» и «Комо» в Перте. Полузащитник «Милана » отреагировал на это: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда».

«Он забывает, как и все футболисты, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они занимались определенной деятельностью, то есть играли в футбол.

Он должен с уважением относиться к деньгам, которые зарабатывает, и больше поддерживать своего работодателя, то есть «Милан», который согласился и настаивал на проведении этого матча за границей. Здоровье игроков является основополагающим элементом.

Мы стремимся к тому, чтобы в этом была логика. Мы говорим о сложной, но не невозможной задаче. Мы пытаемся сделать это гармонично, тем более что это мероприятие будет исключением.

Организационная задача сложна, время в полете велико, но вы полетите на другой конец света бизнес-классом, что команды делают регулярно. Лучшие футболисты, заработная плата которых соизмерима с затраченными ими усилиями, должны лучше других понимать, что это жертва, на которую можно пойти», – сказал Луиджи Де Сьерво.