Колосков о лимите: «Должно быть 5 иностранцев на поле и 7-8 в заявке. Зачем держать еще пятерых легионеров, которые сидят без дела? Огромные деньги тратятся на их зарплаты!»

Вячеслав Колосков рассказал, каким должен быть лимит на легионеров в России.

– Поговорим о лимите. Оптимальная формула?

– Я, кстати, сам когда-то его вводил. Пять иностранцев на поле.

– А в заявке?

– Семь или восемь. А зачем держать в заявке еще пятерых иностранцев, которые сидят без дела и получают деньги? На их месте могли бы быть молодые, перспективные российские ребята.

– У вас получается даже более жесткая позиция, чем у министра спорта РФ Дегтярева. Он предлагает максимум пять легионеров на поле и десять в заявке.

– Считаю, нам надо разгрузить скамейку от иностранцев, которые не играют. Ну какой в этом смысл, если восемь человек выходят на поле, а еще пять сидят? Огромные деньги тратятся на их зарплаты!

Кроме того, эти легионеры мешают развиваться молодым россиянам, занимают их места в тренировочном процессе. Пусть играет пять легионеров – не больше. Этого вполне достаточно, – сказал почетный президент РФС.