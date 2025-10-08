Ирисметов о тренере сборной Узбекистана: «Каннаваро – загадка, больших успехов он не добился. Есть только имя, которое он заработал, когда играл. За Клоппа я был бы двумя руками»

Жафар Ирисметов отреагировал на назначение Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана.

Обладатель «Золотого мяча»-2006 возглавил сборную Узбекистана 6 октября и будет руководить командой на ЧМ-2026.

«Честно говоря, для нас Каннаваро – загадка. Изучая историю его работы, понимаем, что больших успехов он не добился. Дело не только в титулах, но и в самом футболе. По сути от него есть только имя, которое он заработал, когда сам играл.

Не знаю, какие критерии были у федерации при принятии решения. Кроме того, мы больше стараемся играть в атакующий футбол. Не думаю, что Каннаваро сможет дать нам что-то. Ведь когда приглашаешь иностранца, хочется у него чему-то научиться. Вот сейчас свободен Юрген Клопп – я лично был бы двумя руками за его кандидатуру. У него мы точно чему-то научились бы.

С другой стороны, к назначению Сречко Катанеца мы тоже относились с сомнениями, а в итоге все получилось. Что касается целей на ЧМ, их официально никто еще не объявлял. Но выход из группы был бы успехом для команды. Да и нет смысла ехать на турнир, чтобы не ставить задачу выйти в плей-офф», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Анжи» и сборной Узбекистана .