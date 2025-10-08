  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ирисметов о тренере сборной Узбекистана: «Каннаваро – загадка, больших успехов он не добился. Есть только имя, которое он заработал, когда играл. За Клоппа я был бы двумя руками»
2

Ирисметов о тренере сборной Узбекистана: «Каннаваро – загадка, больших успехов он не добился. Есть только имя, которое он заработал, когда играл. За Клоппа я был бы двумя руками»

Жафар Ирисметов отреагировал на назначение Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана.

Обладатель «Золотого мяча»-2006 возглавил сборную Узбекистана 6 октября и будет руководить командой на ЧМ-2026.

«Честно говоря, для нас Каннаваро – загадка. Изучая историю его работы, понимаем, что больших успехов он не добился. Дело не только в титулах, но и в самом футболе. По сути от него есть только имя, которое он заработал, когда сам играл.

Не знаю, какие критерии были у федерации при принятии решения. Кроме того, мы больше стараемся играть в атакующий футбол. Не думаю, что Каннаваро сможет дать нам что-то. Ведь когда приглашаешь иностранца, хочется у него чему-то научиться. Вот сейчас свободен Юрген Клопп – я лично был бы двумя руками за его кандидатуру. У него мы точно чему-то научились бы.

С другой стороны, к назначению Сречко Катанеца мы тоже относились с сомнениями, а в итоге все получилось. Что касается целей на ЧМ, их официально никто еще не объявлял. Но выход из группы был бы успехом для команды. Да и нет смысла ехать на турнир, чтобы не ставить задачу выйти в плей-офф», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Анжи» и сборной Узбекистана

Как вам дерби?18647 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная Узбекистана по футболу
Жафар Ирисметов
logoФабио Каннаваро
logoЮрген Клопп
Сречко Катанец
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Каннаваро во главе сборной Узбекистана: «Это просто фантастика и огромный плюс для страны! Выдающийся защитник, обладатель «Золотого мяча». За результат ругать никто не будет, хороший контракт»
21сегодня, 06:45
Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК
13вчера, 14:17
Гаттузо о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Я сказал ему: «Какого хрена? Ты надушился, намазался гелем – и уже едешь на ЧМ. А я здесь в окопах»
31вчера, 13:37
Ирматов опроверг зарплату Каннаваро в 4 млн евро в год в сборной Узбекистана. Контракт с тренером подписан по схеме «2+3»
23вчера, 04:40
Главные новости
Мостовой про Умярова в сборной: «Он обычный футболист, ни в чем не прибавил. Сейчас каждый игрок с российским паспортом попадает в сборную, а раньше вызывали лучших»
415 минут назад
Криштиану Роналду: «20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир, но сейчас строю краткосрочные планы. Моя философия – жить день за днем»
1225 минут назад
Гендиректор Серии А о том, что Рабьо назвал «безумием» матч в Австралии: «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол»
3043 минуты назад
Круговой о легионерах: «В «Зените» русские отдельно, иностранцы отдельно. В ЦСКА больше сплоченности, все вместе. К лимиту отношусь спокойно, на тренировках с Малкомом я прибавлял»
944 минуты назад
Кукурелья о матче Ла Лиги в США: «Это может быть хорошо для людей, которые не могут позволить себе поездку из другой части света»
19сегодня, 12:59
Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арене»
48сегодня, 12:48
Хейсен пропустит около двух недель из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Барселоной»
14сегодня, 12:23
Дегтярев об ужесточении лимита: «Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение»
97сегодня, 12:09
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Криштиану Роналду: «Я часто говорю, что играл бы только за Португалию, если бы мог. Вы, наверное, устали видеть меня на церемониях, но я все еще могу многое сделать для сборной и футбола»
17сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»
29 минут назад
Рамос – завершающему карьеру Альбе: «Дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и триумфов мы пережили вместе! Ты уходишь большим игроком испанского футбола»
319 минут назад
Депутат Журова о Дегтяреве и Карпине: «Министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого. На клубную политику он влиять не может»
332 минуты назад
Колосков о лимите: «Должно быть 5 иностранцев на поле и 7-8 в заявке. Зачем держать еще пятерых легионеров, которые сидят без дела? Огромные деньги тратятся на их зарплаты!»
7сегодня, 12:52
Шченсны считает, что Гарсия может стать лучшим вратарем мира: «Вижу у него невероятный потенциал. Даже если я совсем чуть-чуть помогу ему стать лучше, мне будет очень приятно»
3сегодня, 12:40
Капелло о Серии А: «Качество упало, нет футболистов высшего класса. Тренер не выходит на поле, перед воротами решают игроки. Даже Леау упустил два невероятных момента с «Юве»
7сегодня, 12:30
Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «Объясняли, что это для какого-то плана Б, теперь он виден – посадить на лавочку и продать. Как претендент на золото может усилиться Антоном?»
13сегодня, 12:10
ТВ «Реала» о красной Моуриньо из «Вильярреала»: «Это справедливо. Его могли удалить раньше»
4сегодня, 12:02
Жедсон признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре
3сегодня, 11:48
Петржела о Глушенкове и Аршавине: «Максим еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Андрей – самый талантливый игрок в истории России, у него есть имя в мировом футболе»
3сегодня, 11:41