Гальтье про Месси, Неймара и Мбаппе после 7:2: «Называть «ПСЖ» лучшей командой было бы слишком смело, но в атаке выдающиеся игроки»

Главный тренер подвел итоги матча с (7:2) в чемпионов.

«Мы вышли в плей-офф, это хорошо и важнее всего. Но групповой этап еще не завершен, мы выйдем на матч с «Ювентусом» с целью занять первое место. Мне жаль, что мы пропустили такой второй гол, снизив требования к себе, но в целом команда сыграла великолепно.

Заявлять о том, что у нас лучшая команда в мире, было бы слишком смело. Есть и другие сильные команды в этом турнире.

Но у меня в атаке играют выдающиеся футболисты. Нам нужно было подобрать такую игровую систему, которая способствовала бы их самовыражению на поле. Всем известны навыки этих трех футболистов (Мбаппе, и Месси – прим. Sports.ru), но также мы понимаем и то, что более плотная игра в обороне позволяет нам контратаковать. Здорово, что у нас все бьются за товарищей», – сказал Гальтье.