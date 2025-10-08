Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»

Мама Килиана Мбаппе рассказала, что обсуждала с ним обвинения в изнасиловании.

В октябре прошлого года капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

В декабре прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

«Тогда я собиралась поехать остров с 35 друзьями, чтобы отпраздновать свое 50-летие. За несколько месяцев я набрала 12 кг.

Я доверяла Килиану, но спросила его: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?» Это единственная поездка, которую организовывали не мы, но мы столкнулись с последствиями», – сказала Файза Ламари.

Мама Мбаппе: «У Килиана нет личной жизни вне поля, но он сам сделал этот выбор. Я спрашивала, не хочет ли он завести девушку. Он ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?»

Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. Когда все поняли, что я ни при чем, про жертву забыли»