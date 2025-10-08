Колобков об идее запретить легионеров в Кубке: «Странное предложение, у меня не откликается. Как тогда действовать тренеру? На Кубок будет одна команда, а на чемпионат – другая?»
Павел Колобков не разделяет идею запрета участия легионеров в Кубке России.
Такой формат проведения Фонбет Кубка России был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, как сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Предложение удивительное, мне поступали такие же в бытность министром спорта. У меня такая идея не откликается. Не понимаю, для чего это.
Мне ясно, зачем изменен формат кубка, поскольку из-за отсутствия еврокубков присутствует дефицит игровой практики. А тут другое.
Как тогда действовать тренеру? На кубок, получается, будет одна команда, а на чемпионат – другая? Странное предложение», – сказал бывший министр спорта РФ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
