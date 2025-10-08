Рамос – завершающему карьеру Альбе: «Дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и триумфов мы пережили вместе! Ты уходишь большим игроком испанского футбола»
Серхио Рамос обратился к завершающему карьеру Жорди Альбе в соцсетях.
Защитник «Интер Майами» и бывший игрок «Барселоны» ранее объявил, что завершит карьеру по окончании сезона МЛС.
«Мой дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и разных моментов мы прошли вместе! Сколько успехов и триумфов мы пережили вместе со сборной!
Ты уходишь великолепным мастером левого фланга и большим игроком испанского футбола. Футбол будет скучать по тебе, но он всегда будет помнить тебя.
Крепко обнимаю, Тете, и наслаждайся следующим этапом вместе с семьей. Целую, брат», – написал экс-защитник сборной Испании и «Реала», ныне выступающий за «Монтеррей».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Серхио Рамоса
