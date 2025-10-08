  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рамос – завершающему карьеру Альбе: «Дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и триумфов мы пережили вместе! Ты уходишь большим игроком испанского футбола»
4

Рамос – завершающему карьеру Альбе: «Дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и триумфов мы пережили вместе! Ты уходишь большим игроком испанского футбола»

Серхио Рамос обратился к завершающему карьеру Жорди Альбе в соцсетях.

Защитник «Интер Майами» и бывший игрок «Барселоны» ранее объявил, что завершит карьеру по окончании сезона МЛС.

«Мой дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и разных моментов мы прошли вместе! Сколько успехов и триумфов мы пережили вместе со сборной!

Ты уходишь великолепным мастером левого фланга и большим игроком испанского футбола. Футбол будет скучать по тебе, но он всегда будет помнить тебя.

Крепко обнимаю, Тете, и наслаждайся следующим этапом вместе с семьей. Целую, брат», – написал экс-защитник сборной Испании и «Реала», ныне выступающий за «Монтеррей».

Как вам дерби?18650 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Серхио Рамоса
logoЖорди Альба
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoБарселона
соцсети
logoРеал Мадрид
logoСборная Испании по футболу
logoМонтеррей
logoСерхио Рамос
logoвысшая лига Мексика
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»
23вчера, 19:05
«Барселона» о завершающем карьеру Альбе: «Крайний защитник, подобных которому нет. Вписал свое имя в историю клуба. Спасибо, Жорди»
26вчера, 16:37
Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС: «Футбол дал мне все и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Пришло время начать новую главу»
53вчера, 15:45
Главные новости
Мостовой про Умярова в сборной: «Он обычный футболист, ни в чем не прибавил. Сейчас каждый игрок с российским паспортом попадает в сборную, а раньше вызывали лучших»
417 минут назад
Криштиану Роналду: «20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир, но сейчас строю краткосрочные планы. Моя философия – жить день за днем»
1427 минут назад
Гендиректор Серии А о том, что Рабьо назвал «безумием» матч в Австралии: «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол»
3245 минут назад
Круговой о легионерах: «В «Зените» русские отдельно, иностранцы отдельно. В ЦСКА больше сплоченности, все вместе. К лимиту отношусь спокойно, на тренировках с Малкомом я прибавлял»
946 минут назад
Кукурелья о матче Ла Лиги в США: «Это может быть хорошо для людей, которые не могут позволить себе поездку из другой части света»
19сегодня, 12:59
Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арене»
48сегодня, 12:48
Хейсен пропустит около двух недель из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Барселоной»
12сегодня, 12:23
Дегтярев об ужесточении лимита: «Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение»
100сегодня, 12:09
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Криштиану Роналду: «Я часто говорю, что играл бы только за Португалию, если бы мог. Вы, наверное, устали видеть меня на церемониях, но я все еще могу многое сделать для сборной и футбола»
17сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»
211 минут назад
Депутат Журова о Дегтяреве и Карпине: «Министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого. На клубную политику он влиять не может»
334 минуты назад
Ирисметов о тренере сборной Узбекистана: «Каннаваро – загадка, больших успехов он не добился. Есть только имя, которое он заработал, когда играл. За Клоппа я был бы двумя руками»
2сегодня, 13:10
Колосков о лимите: «Должно быть 5 иностранцев на поле и 7-8 в заявке. Зачем держать еще пятерых легионеров, которые сидят без дела? Огромные деньги тратятся на их зарплаты!»
7сегодня, 12:52
Шченсны считает, что Гарсия может стать лучшим вратарем мира: «Вижу у него невероятный потенциал. Даже если я совсем чуть-чуть помогу ему стать лучше, мне будет очень приятно»
3сегодня, 12:40
Капелло о Серии А: «Качество упало, нет футболистов высшего класса. Тренер не выходит на поле, перед воротами решают игроки. Даже Леау упустил два невероятных момента с «Юве»
7сегодня, 12:30
Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «Объясняли, что это для какого-то плана Б, теперь он виден – посадить на лавочку и продать. Как претендент на золото может усилиться Антоном?»
13сегодня, 12:10
ТВ «Реала» о красной Моуриньо из «Вильярреала»: «Это справедливо. Его могли удалить раньше»
4сегодня, 12:02
Жедсон признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре
3сегодня, 11:48
Петржела о Глушенкове и Аршавине: «Максим еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Андрей – самый талантливый игрок в истории России, у него есть имя в мировом футболе»
3сегодня, 11:41