Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арене»

Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана.

Сборные сыграют в BetBoom товарищеском матче 10 октября на в Волгограде. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

«Рок-группа «СерьГа» с вокалистом Сергеем Галаниным откроет футбольный вечер на «Волгоград Арене», – сообщается на сайте РФС.

Ранее стало известно, что гимн России перед игрой исполнит Наталья Подольская. Также до и после игры для болельщиков будет выступать группа «Браво».

Напомним, РФС посвятил осенние матчи сборной Году защитника Отечества – перед матчем команда посетит музей-панораму «Сталинградская битва».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная России по футболу
Волгоград-Арена
болельщики
музыка
logoРФС
