  • Депутат Журова о Дегтяреве и Карпине: «Министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого. На клубную политику он влиять не может»
Депутат Журова о Дегтяреве и Карпине: «Министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого. На клубную политику он влиять не может»

Светлана Журова оценила высказывания Михаила Дегтярева и Валерия Карпина.

Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Главный тренер «Динамо» и сборной России отреагировал: «Слова министра, что может меня не согласовать? Если для этого тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

«Дегтярев как министр действительно может не согласовать, потому что именно министерство спорта утверждает кандидатуру главного тренера сборной. А вот по какой причине – это уже вопрос риторический.

Конечно, тренер сборной имеет право на свое мнение. Он профессионал, он понимает, как, по его мнению, должно быть. Это человеческий момент. И министр спорта не может влиять на клубную политику – клубы сами решают, кто у них тренер.

А вот что касается сборной, то здесь министр действительно играет ключевую роль. Он первый, кто утверждает тренера. Поэтому да, формально – министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого», – отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
