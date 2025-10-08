  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»
16

Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»

Спортивный директор «Рубина» высоко оценил уровень Мирлинда Даку.

Нападающий обошелся казанскому клубу в 1,2 млн евро в 2023 году, сейчас его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.

– Найти еще один такой бриллиант за полтора миллиона будет чудом?

– Очевидно, да. Тот же «Зенит» обладает огромными возможностями по сравнению с нами и работает на рынке топ-игроков – это совершенно другой сегмент. И, учитывая все это, «Зенит» сейчас обратил внимание на Даку. То есть нападающих такого уровня на рынке просто нет. Ну, или это уже [Виктор] Осимхен за 80 млн.

Кейс [Хоакина] Паничелли показывает: рынок нападающих очень сложный. Топ-клубы вроде «Зенита» даже не смотрели в сторону «Муры», где Даку был в аренде из «Осиека» и стал забивать, – сказал Константин Дзюба.

Как вам дерби?18803 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoРубин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМирлинд Даку
logoвысшая лига Словения
Константин Дзюба
logoвысшая лига Турция
logoХоакин Паничелли
logoВиктор Осимхен
logoСтрасбур
logoГалатасарай
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Хорватия
Мура
logoОсиек
возможные трансферы
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если Даку взять в «Барселону» вместо Левандовского, он там не потеряется! Никто не будет спорить, что он лучший нападающий РПЛ». Рожков о форварде «Рубина»
4119 сентября, 15:49
Рахимов об интересе «Зенита» к Даку: «Думал, почему «Рубин» готов отпустить одного из лучших игроков РПЛ за такие маленькие деньги? Продлив контракт, мы показали характер»
2330 июля, 11:48
Рахимов о том, расстроился ли Даку из-за срыва трансфера в «Зенит»: «Мы общались на эту тему, посмеялись. Будет стабильно показывать свой уровень – клубы продолжат за ним ходить»
830 июля, 05:27
Главные новости
Депутат Журова: «Продажу водки на футболе нельзя допускать. Ей будут заливать горечь поражения любимой команды, начнутся беспорядки. Пиво – другой вопрос»
1312 минут назад
Роналду о награде за 22 года в сборной Португалии: «Горжусь этим особым признанием. 22 года – а я испытываю прежнюю страсть»
924 минуты назад
Лидер правой партии Фарадж о словах Невилла про «злых белых мужчин»: «Гари оторван от реальности и винит тех, кто ему платит, а не безумных исламистов, убивающих невинных людей»
2537 минут назад
Круговой о том, что не хотел становиться отцом в 30 лет и «быть скуфом»: «Дочке было бы скучно со мной. Я был бы как дед какой-то»
1752 минуты назад
Стример Мэддисон дал советы Карпину по составу «Динамо»: «Убери дружков. Тогда появится игра»
1454 минуты назадКиберспорт
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
22сегодня, 14:16
Мостовой про Умярова в сборной: «Он обычный футболист, ни в чем не прибавил. Сейчас каждый игрок с российским паспортом попадает в сборную, а раньше вызывали лучших»
20сегодня, 13:53
Криштиану Роналду: «20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир, но сейчас строю краткосрочные планы. Моя философия – жить день за днем»
18сегодня, 13:43
Гендиректор Серии А о том, что Рабьо назвал «безумием» матч в Австралии: «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол»
84сегодня, 13:25
Круговой о легионерах: «В «Зените» русские отдельно, иностранцы отдельно. В ЦСКА больше сплоченности, все вместе. К лимиту отношусь спокойно, на тренировках с Малкомом я прибавлял»
24сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Не только «Реал» может обыгрывать «Кайрат» – «Окжетпес» тоже это сделал в Алматы. Наша команда уверенно одержала победу». Аким Акмолинской области Ахметжанов о клубе из Кокшетау
211 минут назад
Семшов про Жедсона: «Прибавляет с каждым матчем и выглядит более ярко, чем Барко. Он разностороннее – может ворваться в штрафную, пробить головой, есть удар»
123 минуты назад
Гильермо Абаскаль: «Спартак» будет лидером в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна»
532 минуты назад
Инфлюенсер с титулом «Мисс Косово и диаспора» планирует прийти на матч Сербии и Албании с флагом Армии освобождения Косова: «У меня финский паспорт, меня это не беспокоит»
736 минут назад
«Родина» встретится с хабаровским СКА. Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки»!
139 минут назадРеклама
Гол Караева «Уралу» признан лучшим в туре Первой лиги. Нападающий пробил в угол после передачи пяткой от партнера
144 минуты назадВидео
Тебас о критике матчей Ла Лиги в США: «УЕФА одобрил, болельщики «Вильярреала» поддерживают идею. Еврокомиссар Микаллеф и другие не говорят от имени тех, кто действительно хочет этого»
4сегодня, 14:39
Морган – ставшему миллиардером Роналду: «Обед с тебя, Криштиану 👏!»
7сегодня, 14:27
Колобков об идее запретить легионеров в Кубке: «Странное предложение, у меня не откликается. Как тогда действовать тренеру? На Кубок будет одна команда, а на чемпионат – другая?»
3сегодня, 14:22
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
6сегодня, 14:11