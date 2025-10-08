Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»

Спортивный директор «Рубина» высоко оценил уровень Мирлинда Даку.

Нападающий обошелся казанскому клубу в 1,2 млн евро в 2023 году, сейчас его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.

– Найти еще один такой бриллиант за полтора миллиона будет чудом?

– Очевидно, да. Тот же «Зенит» обладает огромными возможностями по сравнению с нами и работает на рынке топ-игроков – это совершенно другой сегмент. И, учитывая все это, «Зенит» сейчас обратил внимание на Даку . То есть нападающих такого уровня на рынке просто нет. Ну, или это уже [Виктор] Осимхен за 80 млн.

Кейс [Хоакина] Паничелли показывает: рынок нападающих очень сложный. Топ-клубы вроде «Зенита » даже не смотрели в сторону «Муры», где Даку был в аренде из «Осиека » и стал забивать, – сказал Константин Дзюба .