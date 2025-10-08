Хейсен пропустит около двух недель из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Барселоной»
Дин Хейсен пропустит около двух недель из-за травмы.
Напомним, защитник «Реала» получил повреждение в расположении сборной Испании и не сыграет за нее в октябре.
Мадридский клуб сообщил, что у игрока выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.
По информации журналиста El Chiringuito Хосе Луиса Санчеса, Хейсен пропустит игру с «Хетафе» 19 октября, его участие в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов под вопросом. При этом игрок точно восстановится ко встрече с «Барселоной», которая состоится 26 октября.
Гильермо Раи из The Athletic тоже пишет, что футболист пропустит не больше двух недель.
Как вам дерби?18648 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости