Хейсен пропустит около двух недель из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Барселоной»

Дин Хейсен пропустит около двух недель из-за травмы.

Напомним, защитник «Реала» получил повреждение в расположении сборной Испании и не сыграет за нее в октябре. 

Мадридский клуб сообщил, что у игрока выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги. 

По информации журналиста El Chiringuito Хосе Луиса Санчеса, Хейсен пропустит игру с «Хетафе» 19 октября, его участие в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов под вопросом. При этом игрок точно восстановится ко встрече с «Барселоной», которая состоится 26 октября.

Гильермо Раи из The Athletic тоже пишет, что футболист пропустит не больше двух недель. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
