Капелло о Серии А: «Качество упало, нет футболистов высшего класса. Тренер не выходит на поле, перед воротами решают игроки. Даже Леау упустил два невероятных момента с «Юве»
Фабио Капелло раскритиковал уровень футболистов Серии А.
«Тренер не выходит на поле. Он готовит игру и тактику, но перед воротами решают игроки. Качество футбола в Италии упало. Нет игроков высшего класса.
Победа «Болоньи» [над «Комо»] со счетом 4:0 стала исключением. Нужно забивать голы.
Даже Леау упустил два невероятных голевых момента [против «Ювентуса»], – сказал бывший тренер «Милана» и «Ювентуса».
Напомним, миланцы на выезде сыграли вничью с туринцами (0:0) в 6-м туре Серии А.
На 73-й минуте матча хавбек гостей Кристиан Пулишич выполнил подачу на дальнюю штангу. Леау сумел обработать мяч, но не попал в ворота c расстояния пяти метров.
На 90-й минуте португалец оказался в выгодной позиции в чужой штрафной, но запнулся, так что Микеле Ди Грегорио отразил удар Леау с острого угла.
Как вам дерби?18646 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости