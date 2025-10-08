Капелло о Серии А: «Качество упало, нет футболистов высшего класса. Тренер не выходит на поле, перед воротами решают игроки. Даже Леау упустил два невероятных момента с «Юве»

Фабио Капелло раскритиковал уровень футболистов Серии А.

«Тренер не выходит на поле. Он готовит игру и тактику, но перед воротами решают игроки. Качество футбола в Италии упало. Нет игроков высшего класса.

Победа «Болоньи» [над «Комо »] со счетом 4:0 стала исключением. Нужно забивать голы.

Даже Леау упустил два невероятных голевых момента [против «Ювентуса »], – сказал бывший тренер «Милана» и «Ювентуса».

Напомним, миланцы на выезде сыграли вничью с туринцами (0:0) в 6-м туре Серии А.

На 73-й минуте матча хавбек гостей Кристиан Пулишич выполнил подачу на дальнюю штангу. Леау сумел обработать мяч, но не попал в ворота c расстояния пяти метров.

На 90-й минуте португалец оказался в выгодной позиции в чужой штрафной, но запнулся, так что Микеле Ди Грегорио отразил удар Леау с острого угла.